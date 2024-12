Leider Syrië: mogelijk vier jaar nodig voor verkiezingen

DAMASCUS (ANP/RTR) - De nieuwe machthebber in Syrië, Ahmed al-Sharaa, denkt dat het tot wel vier jaar kan duren voordat er verkiezingen worden gehouden. Dat heeft hij verteld tegen de Saudische staatszender Al Arabiya. Er was nog niet eerder iets gezegd over een mogelijk tijdschema.

Al-Sharaa zei ook dat mogelijk drie jaar nodig is om een nieuwe grondwet op te stellen en dat het ongeveer een jaar duurt voordat Syriërs drastische veranderingen zullen merken. Hij vertelde verder dat Syrië strategische belangen heeft met Rusland en hoopt dat de regering van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump de sancties tegen Syrië opheft.

Al-Sharaa is de leider van Hayat Tahrir al-Sham (HTS), de gewapende groepering die het regime van Bashar al-Assad eerder deze maand omverwierp. Volgens hem zal HTS worden ontbonden tijdens een nationale conferentie. Hij maakte eerder bekend dat alle rebellengroepen worden opgeheven en ondergebracht bij het ministerie van Defensie.