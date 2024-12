HEERENVEEN (ANP) - Joy Beune heeft na drie afstanden de leiding gepakt op het NK allround. De regerend wereldkampioene allround won in Heerenveen de 1500 meter in 1.54,69 voor Antoinette Rijpma-de Jong en Merel Conijn. Rijpma-de Jong werd tweede in 1.55,62, Conijn derde in 1.55,84.

De schaatssters sluiten het NK allround later zondag af met de 5000 meter. De beste drie van het klassement kwalificeren zich voor het EK allround, dat op 11 en 12 januari wordt verreden in Thialf.