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Leider Taiwan: meer geld naar defensie om oorlog te voorkomen

Samenleving
door anp
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TAIPEI (ANP/AFP) - Taiwan wil agressie afschrikken door uitgaven aan defensie op te voeren. Dat zei president Lai Ching-te tijdens een toespraak op de nationale feestdag van zijn democratisch bestuurde eiland.
In Taiwan dreigt steeds een militaire confrontatie met het veel grotere China, dat het eiland voor de kust ziet als eigen grondgebied. Daarom verhoogden achtereenvolgende Taiwanese regeringen de defensie-uitgaven.
"Met hogere investeringen in onze nationale defensie willen we niet provoceren, maar oorlog juist voorkomen", zei Lai. "Wij streven niet naar hegemonie en we willen ook geen anderen overheersen."
De president sprak in Taipei een menigte toe van duizenden mensen. Daarvoor waren al gevechtsvliegtuigen en helikopters met grote vlaggen over de hoofdstad gevlogen.
Taiwan, dat een cruciale rol in de wereldeconomie heeft als producent van zeer geavanceerde chips, wil in 2027 omgerekend zo'n 30 miljard euro in defensie steken. Dat komt neer op ongeveer 3 procent van het bbp.
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