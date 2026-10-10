Benzineprijs bereikt record en is nu even hoog als diesel

EINDHOVEN (ANP) - De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record en is nu even hoog als die van diesel, volgt uit cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. De adviesprijs voor Euro95 ging omhoog, van 2,728 euro vrijdag, tot 2,732 euro zaterdag. De hoogste adviesprijs tot nu toe dateert van eind september en bedroeg 2,730 euro per liter.

De adviesprijs voor diesel bleef zaterdag onveranderd op 2,732 euro per liter. Door de aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen de afgelopen dagen gestaag gestegen.

UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bij en berekent daarvan een gemiddelde. De adviesprijzen worden doorgaans bij duurdere pompen, bijvoorbeeld langs de snelweg, gerekend. Elders is brandstof vaak goedkoper.