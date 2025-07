Leiders China en EU donderdag bijeen voor top in Beijing

BRUSSEL/BEIJING (ANP/AFP/RTR) - Leiders van China en de Europese Unie houden donderdag een top in Beijing ter gelegenheid van vijftig jaar diplomatieke betrekkingen tussen het Aziatische land en de EU. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde maandag dat voorzitter van de Europese Raad Antonio Costa en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een bezoek zullen brengen.

De verklaring van het ministerie kwam nadat de EU vrijdag had aangekondigd dat het duo de EU-China-top in Beijing zou bijwonen, na de afronding van afzonderlijke ontmoetingen in Japan op woensdag. Costa en Von der Leyen zullen de Chinese president Xi Jinping ontmoeten, met wie ze "de betrekkingen tussen de EU en China en de huidige geopolitieke uitdagingen, waaronder de Russische oorlog in Oekraïne, zullen bespreken", aldus de EU.

Samen met de Chinese premier Li Qiang zullen Costa en Von der Leyen ook "de handels- en economische aspecten van de relatie nader bespreken". De ontmoeting vindt plaats tegen de achtergrond van de oplopende wereldwijde handelsspanningen. China streeft naar nauwere economische en politieke banden met de EU om zich in te dekken tegen onzekerheden in de betrekkingen met de Verenigde Staten.

De betrekkingen tussen de EU en China zijn echter ook verslechterd, nadat Brussel in 2021 sancties oplegde aan Chinese functionarissen vanwege vermeende mensenrechtenschendingen in de regio Xinjiang. Deze stap leidde tot vergeldingsmaatregelen van Beijing. Ook heeft de EU forse tarieven ingevoerd op elektrische voertuigen die uit China worden geïmporteerd. China kondigde daarop vergeldingsonderzoeken aan naar geïmporteerd Europees varkensvlees, brandewijn en zuivelproducten.