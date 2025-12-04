Steenbergen pakt op EK kortebaan ook titel op 200 meter vrij

LUBLIN (ANP) - Marrit Steenbergen heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan de 200 meter vrije slag gewonnen. De 25-jarige Nederlandse zwemster dook in Lublin in Polen met 1.50,33 bijna twee seconden onder haar persoonlijke record. Eerder op donderdag had Steenbergen al goud gepakt op de 100 meter wisselslag. Beide keren betekende haar tijd ook een Europees record.

Achter Steenbergen werd de Hongaarse Minna Abraham tweede in 1.51,47, voor de Britse Freya Colbert: 1.51,94. Op de 100 meter wisselslag verbeterde Steenbergen ook al haar persoonlijke record.

Steenbergen heeft dit EK al vier medailles behaald, waarvan drie gouden. Eerder won ze met Milou van Wijk, Tessa Giele en Valerie van Roon de 4x50 meter vrije slag en samen met Maaike de Waard, Caspar Corbeau en Sean Niewold behaalde ze zilver op de 4x50 meter wisselslag gemengd.

Later op donderdag komt Steenbergen nog in actie in de finale van de 4x50 meter vrije slag gemengd. Brandon van den Berg, Niewold en Van Roon zijn de andere deelnemers in het Nederlandse team.