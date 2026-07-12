Leiders Oekraïne en Israël bedroefd om dood Amerikaanse senator

DEN HAAG (ANP) - De leiders van Oekraïne en Israël hebben bedroefd gereageerd op de dood van de invloedrijke Amerikaanse senator Lindsey Graham. "Amerika en de wereld hebben een vastberaden leider verloren", stelt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Zelensky ontving Graham vrijdag nog in Kyiv. Het was diens tiende bezoek aan Oekraïne sinds de Russische inval. "Hij stond ons volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was", aldus Zelensky. "We zullen hem in het bijzonder dankbaar blijven voor de erkenning van ons volk en zijn lovende woorden voor de moed van de Oekraïense verdedigers."

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt te rouwen om zijn "dierbare vriend". Hij "begreep dat de veiligheid van Israël en Amerika onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn", aldus Netanyahu. "Hij wijdde zijn leven aan het verdedigen van Amerika, het versterken van onze alliantie en het opkomen voor de vrije wereld. Israël heeft een van zijn grootste vrienden verloren. Amerika heeft een groot patriot verloren."