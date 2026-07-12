Tyfoon in China afgezwakt tot storm, zorgt voor overstromingen

WENZHOU (ANP/AFP/RTR) - Tyfoon Bavi heeft in het oosten van China gezorgd voor zware regenval en overstromingen. De tyfoon kwam zaterdag aan land met windsnelheden tot 144 kilometer per uur, maar is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm.

Bavi kwam aan land in Yueqing bij de havenstad Wenzhou, in de kustprovincie Zhejiang. Daar vielen meer dan 1300 bomen om en hulpdiensten moesten wegen vrijmaken. Er zijn vooralsnog geen meldingen van dodelijke slachtoffers. De zware regenval houdt naar verwachting aan tot en met maandag.

Voor de komst van Bavi werden in China bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Vooral in Zhejiang moesten veel mensen een veiliger heenkomen zoeken. Daar werden lessen, werk, vervoer en buitenactiviteiten stilgelegd. Honderden vluchten en duizenden treinritten in onder meer Shanghai en Hangzhou zijn geannuleerd.