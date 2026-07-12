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Dit is wat echt slimme mensen gemeen hebben

psychologie
door Nina van der Linden
zondag, 12 juli 2026 om 11:05
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Intelligentie is niet alleen zichtbaar door een IQ-test. Er zijn ook subtielere kenmerken, die duidelijk maken dat iemand slim is, bijvoorbeeld de bereidheid om van mening te veranderen.
In een invloedrijke studie uit 1997 concludeerden psychologen Keith Stanovich en Richard West dat actief openminded denken – het bewust zoeken naar informatie die je eigen overtuigingen uitdaagt – de sterkste denkhouding is die samenhangt met intelligentie. Een overzichtsstudie uit 2023 bevestigde dat deze relatie nog altijd een van de meest robuuste bevindingen binnen de cognitieve psychologie is.
Actief openminded denken betekent dat je nieuwe informatie serieus weegt, ook als die je bestaande overtuigingen ondermijnt. Je stelt je oordeel uit, onderzoekt verschillende perspectieven en bent bereid je conclusie aan te passen als de feiten daarom vragen. Dat klinkt eenvoudig, maar het druist in tegen onze natuurlijke neiging om vooral bevestiging te zoeken voor wat we al geloven.

Minder vatbaar voor denkfouten

Juist daarom is deze eigenschap zo waardevol. Onderzoek laat zien dat mensen die deze denkstijl hanteren beter presteren bij complexe redeneringen, minder vatbaar zijn voor denkfouten en nauwkeuriger inschatten wat ze wel en niet weten. Opvallend is dat dit effect zichtbaar blijft, ook wanneer rekening wordt gehouden met iemands aangeboren cognitieve vermogen. Met andere woorden: openminded denken versterkt intelligentie.
Een verklaring ligt in nieuwsgierigheid. Een grote meta-analyse uit 2024 laat zien dat vooral intellectuele nieuwsgierigheid – de behoefte om ideeën te onderzoeken en kritisch naar het eigen denken te kijken – sterk samenhangt met intelligentie. Daarbij speelt ook de zogeheten need for cognition een rol: mensen die plezier beleven aan ingewikkeld nadenken, ervaren een tegenargument niet als bedreiging, maar als een kans om bij te leren.
Dat verklaart waarom de slimste mensen vaak minder stellig overkomen. Ze erkennen onzekerheid, stellen vaker vragen en zeggen zonder moeite: “Misschien heb ik het mis.” Waar zelfvertrouwen vaak wordt verward met deskundigheid, blijkt intellectuele bescheidenheid juist een kenmerk van sterke denkers.
Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Mensen met deze houding zoeken bewust gesprekken met mensen die anders denken, lezen bronnen die hun eigen visie uitdagen en vragen zich regelmatig af: “Wat zie ik over het hoofd?” Hun doel is niet gelijk krijgen, maar dichter bij de waarheid komen.
Het goede nieuws is dat deze manier van denken te ontwikkelen is. Door actief op zoek te gaan naar tegengeluiden, je oordeel niet te snel te vormen en nieuwe informatie serieus te nemen, train je je brein om flexibeler en scherper te denken.
De belangrijkste les uit tientallen jaren onderzoek is daarom verrassend eenvoudig: intelligentie laat zich niet alleen zien in het geven van de juiste antwoorden, maar vooral in de moed om een oud antwoord los te laten zodra betere argumenten zich aandienen.
Bron: Psychology Today

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