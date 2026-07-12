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Zo gigantisch duur is het om heen en weer naar Zuid-Frankrijk te rijden

Economie
door Pieter Immerzeel
zondag, 12 juli 2026 om 11:45
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Met de auto naar Zuid-Frankrijk lijkt vaak goedkoper dan vliegen. Zeker als je met het hele gezin reist. Maar wie alleen naar de brandstofprijs kijkt, mist een groot deel van de werkelijke kosten. Naast benzine betaal je onderweg ook flink aan tol én slijt je auto door de duizenden extra kilometers.
Voor een retourrit van Nederland naar de Côte d'Azur moet je rekenen op ongeveer 2600 kilometer.

Benzine: al snel ruim 300 euro

Een gemiddelde benzineauto rijdt ongeveer 1 op 16. Voor 2600 kilometer is dan circa 163 liter benzine nodig. Bij een benzineprijs van 2,00 euro per liter kost de brandstof ongeveer 325 euro.
Rijd je in een minder zuinige SUV of met een dakkoffer, dan kan dit bedrag gemakkelijk oplopen tot boven de 400 euro.

Tol: Frankrijk is niet goedkoop

Frankrijk kent een uitgebreid netwerk van tolwegen. Wie vanuit Nederland naar de Middellandse Zee rijdt, betaalt voor een retourreis gemiddeld tussen de 180 en 220 euro aan tol, afhankelijk van de gekozen route en het voertuig.
Veel vakantiegangers kiezen bewust voor de tolwegen, omdat die aanzienlijk sneller en comfortabeler zijn dan de gratis binnenwegen.

Vergeet de afschrijving niet

De grootste verborgen kostenpost is de auto zelf. Volgens de ANWB en andere mobiliteitsorganisaties kost een gemiddelde middenklasser inclusief onderhoud, banden en afschrijving ongeveer 20 tot 30 cent per gereden kilometer, exclusief brandstof.
Ga je uit van alleen de extra slijtage en waardevermindering, dan kost een vakantie van 2600 kilometer al snel 400 tot 600 euro.
Die kosten zie je niet direct terug op je bankrekening, maar ze worden wel zichtbaar bij onderhoud, nieuwe banden of een lagere inruilwaarde.

Wat kost de reis in totaal?

Voor een gemiddelde benzineauto ziet de rekensom er ongeveer zo uit:
  • Benzine: €325
  • Tol: €200
  • Afschrijving en slijtage: €500
Totale kosten retour: ongeveer €1025.
Reis je met vier personen, dan komt dat neer op ongeveer €256 per persoon. Dat is vaak nog steeds aantrekkelijker dan vliegtickets in het hoogseizoen, zeker wanneer je ter plaatse ook een huurauto nodig zou hebben.

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