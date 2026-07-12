De 10 duurste Europese autotunnels voor personenauto's — enkele rit

Je hebt de tank vol, de camping geboekt, de kat bij de buren ondergebracht en de kinderen gestreamd met tablets. Alles onder controle. Tot je bij Chamonix opeens €55,50 afrekent voor één rit door de Mont Blanc-tunnel. Heen én terug ben je bijna €111 kwijt aan één enkele tunneldoorgang — meer dan een halve tankbeurt, en het staat nergens in je routeplanner van vorig jaar.

Tunneltol is de meest onderschatte kostenpost van de Europese autovakantie. Terwijl iedereen zich blindstaart op benzineprijzen en Duitse Autobahn-verhalen, tikken de bergtunnels stilletjes de rekening op. En in 2026 werd het opnieuw duurder: de Frans-Italiaanse alpentunnels stegen met +1,19%, de Oostenrijkse ASFINAG-tunnels met +2,9%, en het Zwitserse vignet klom naar 40 CHF.

Waarom je hier écht rekening mee moet houden

Voor een klassieke zomerroute Nederland → Italiaanse Rivièra loopt de tunnelrekening bij één enkele oversteek al makkelijk op tot €55–€75. Ga je met de camper of trek je een caravan? Reken op ~€73 alleen voor Mont Blanc of Fréjus. En doe je de Balkanroute richting Kroatië, dan stapel je in Oostenrijk moeiteloos €40–€50 aan Streckenmauten bovenop je vignet van €12,80 of €106,80.

Het venijn zit in drie details die veel vakantiegangers pas ontdekken bij het tolhuisje:

Retour is vaak fors goedkoper. Bij Mont Blanc en Fréjus krijg je 75% korting op de terugrit — mits je binnen 7 dagen terug bent en het retourticket meteen bij vertrek koopt. Sla je dat over, dan betaal je twee keer de volle prijs. Oostenrijk stapelt. Het vignet dekt niet de tunnels. Elke Streckenmaut (Tauern, Arlberg, Karawanken, Gleinalm, Bosruck) komt er nog bij — vaak per stuk €7 tot €15. Zwitserland doet het omgekeerd. Het vignet dekt bijna alles (inclusief de Sint-Gotthard), maar tunnels als de Grote Sint-Bernhard en Munt la Schera vragen alsnog een aparte tol van €25 tot €55.

De volledige vergelijking

Hieronder de tabel met de 10 duurste Europese autotunnels van 2026, van Øresund tot Bosruck — met per tunnel de actuele enkele-rit prijs voor personenauto en camper, retourmogelijkheden, en welke abonnementen of online kortingen de kosten drukken. Reken vóór je vertrekt uit wat jouw route echt kost, en verras jezelf niet halverwege de Alpen met een rekening van €150 die je niet had begroot.

Hoofdtabel — gesorteerd van duurst naar goedkoopst (personenauto, enkele rit)