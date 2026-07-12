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De 10 duurste Europese autotunnels voor personenauto's — enkele rit

Economie
door Dirk Kruin
zondag, 12 juli 2026 om 10:06
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Je hebt de tank vol, de camping geboekt, de kat bij de buren ondergebracht en de kinderen gestreamd met tablets. Alles onder controle. Tot je bij Chamonix opeens €55,50 afrekent voor één rit door de Mont Blanc-tunnel. Heen én terug ben je bijna €111 kwijt aan één enkele tunneldoorgang — meer dan een halve tankbeurt, en het staat nergens in je routeplanner van vorig jaar.
Tunneltol is de meest onderschatte kostenpost van de Europese autovakantie. Terwijl iedereen zich blindstaart op benzineprijzen en Duitse Autobahn-verhalen, tikken de bergtunnels stilletjes de rekening op. En in 2026 werd het opnieuw duurder: de Frans-Italiaanse alpentunnels stegen met +1,19%, de Oostenrijkse ASFINAG-tunnels met +2,9%, en het Zwitserse vignet klom naar 40 CHF.

Waarom je hier écht rekening mee moet houden

Voor een klassieke zomerroute Nederland → Italiaanse Rivièra loopt de tunnelrekening bij één enkele oversteek al makkelijk op tot €55–€75. Ga je met de camper of trek je een caravan? Reken op ~€73 alleen voor Mont Blanc of Fréjus. En doe je de Balkanroute richting Kroatië, dan stapel je in Oostenrijk moeiteloos €40–€50 aan Streckenmauten bovenop je vignet van €12,80 of €106,80.
Het venijn zit in drie details die veel vakantiegangers pas ontdekken bij het tolhuisje:
  1. Retour is vaak fors goedkoper. Bij Mont Blanc en Fréjus krijg je 75% korting op de terugrit — mits je binnen 7 dagen terug bent en het retourticket meteen bij vertrek koopt. Sla je dat over, dan betaal je twee keer de volle prijs.
  2. Oostenrijk stapelt. Het vignet dekt niet de tunnels. Elke Streckenmaut (Tauern, Arlberg, Karawanken, Gleinalm, Bosruck) komt er nog bij — vaak per stuk €7 tot €15.
  3. Zwitserland doet het omgekeerd. Het vignet dekt bijna alles (inclusief de Sint-Gotthard), maar tunnels als de Grote Sint-Bernhard en Munt la Schera vragen alsnog een aparte tol van €25 tot €55.

De volledige vergelijking

Hieronder de tabel met de 10 duurste Europese autotunnels van 2026, van Øresund tot Bosruck — met per tunnel de actuele enkele-rit prijs voor personenauto en camper, retourmogelijkheden, en welke abonnementen of online kortingen de kosten drukken. Reken vóór je vertrekt uit wat jouw route echt kost, en verras jezelf niet halverwege de Alpen met een rekening van €150 die je niet had begroot.
Hoofdtabel — gesorteerd van duurst naar goedkoopst (personenauto, enkele rit)
#TunnelLengte (km)LocatiePrijs personenauto 2026 (enkele rit)Prijs camper/aanhanger 2026Retour beschikbaarOnline korting / abonnement
1Øresundverbinding (brug + tunnel) DK↔SE15,9 km totaal (waarvan ~4 km tunnel onder de Drogden)Denemarken ↔ Zweden, verbindt Kopenhagen met Malmö470 DKK (~€63) aan de tolpost / 420 DKK (~€56) onlineCamper 6–10 m of auto+aanhanger ≤15 m: 940 DKK (~€126); >10 m: 1.655 DKK (~€222)Ja — dit is een tolverbinding per rit, geen retourticket, maar met abonnement fors goedkoperØresundGO: €370 DKK/jaar abonnement → 182 DKK (~€24,50) per rit (>60% korting); online-ticket -10%
2Mont Blanc-tunnel (Tunnel du Mont-Blanc) FR↔IT11,6 kmFrankrijk ↔ Italië, verbindt Chamonix met Courmayeur€55,50 (Franse zijde) / €56,40 (Italiaanse zijde) — klasse 1Klasse 2 (caravan/camper, 2–3 m hoog): €73,40 (FR) / €74,70 (IT)Ja — retour €69,20 (FR), 75% korting op de terugrit, geldig 7 dagenAbonnement 10 passages €173,10 (−50%); 20 passages €242,30 (−65%); maandforfait €276,90 (−84%); geldig 24 mnd
3Fréjus-tunnel (Tunnel du Fréjus) FR↔IT12,87 kmFrankrijk ↔ Italië, verbindt Modane met Bardonecchia€55,50 (Franse zijde) / €56,40 (Italiaanse zijde) — klasse 1Klasse 2 (camper/hoge bestelwagen ≤3 m): €73,40 (FR) / €74,70 (IT)Ja — retour €69,20 (FR) / €70,40 (IT), geldig 7 dagenAbonnement 8 passages €174,50; 20 passages €318,50; 30 passages €415,40; maandforfait tot −84%; badge/Télépéage tot −13%
4Grote Sint-Bernhardtunnel (Grand-Saint-Bernard / "Le Tunnel") CH↔IT5,8 kmZwitserland ↔ Italië, verbindt Martigny (Wallis) met Aosta31,00 CHF (~€33,50) — auto (met/zonder aanhanger)Caravan/camper: 48,50 CHF (~€52,40)Ja — retour 50,00 CHF (~€54), geldig 30 dagen10 passages 125 CHF (2 jr geldig); 20 passages 165 CHF; online koop iets goedkoper dan ter plaatse; tickets deels online
5Tauern- + Katschbergtunnel (A10 Tauernautobahn, Streckenmaut) ATTauern 6,4 km + Katschberg 5,4 km (samen 1 Streckenmaut)Oostenrijk, A10 tussen Salzburg en Villach (Flachau–Rennweg)€15,00 (PKW ≤3,5 t)Zelfde tarief €15,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 tJa — 2 ritten (heen+terug) €30,00Mehrfahrtenkarte (10 ritten) A10 €90,00; digitale Streckenmaut online boekbaar via ASFINAG
6Felbertauerntunnel AT5,3 kmOostenrijk, verbindt Salzburgerland (Mittersill) met Oost-Tirol (Matrei)€13,50 (PKW normaltarief)Zelfde categorie tot 3,5 t; >3,5 t 2-assig €36,00Nee — geen apart retourticket; enkele rittenJaarkaart auto €145; anrainer-tarief (streekbewoners) €11,50; particuliere exploitant (geen ASFINAG)
7Arlbergtunnel (S16 Arlberg Schnellstraße, Streckenmaut) AT15,5 km (langste wegtunnel van Oostenrijk)Oostenrijk, verbindt Tirol (St. Anton) met Vorarlberg (Langen)€13,00 (PKW ≤3,5 t)Zelfde €13,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 tJa (via mehrfahrtenkarte)Mehrfahrtenkarte (10 ritten) S16 €78,00; digitale Streckenmaut via ASFINAG
8Gleinalmtunnel (A9 Pyhrn Autobahn, Streckenmaut) AT8,3 kmOostenrijk, A9 ten noorden van Graz (Stiermarken)€12,00 (PKW ≤3,5 t)Zelfde €12,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 tJa (mehrfahrtenkarte)Pyhrn totaal (Gleinalm + Bosruck) €19,00; Mehrfahrtenkarte A9 €80,00; digitale Streckenmaut via ASFINAG
9Karawankentunnel (A11 Karawanken Autobahn) AT↔SI7,9 km (4,4 km AT + 3,5 km SI)Oostenrijk ↔ Slovenië, verbindt Villach met Jesenice€9,00 (PKW ≤3,5 t, incl. aanhanger)Zelfde €9,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 tNee — per rit te betalen14-ritten maandkaart €40,40 (30 dagen, kentekengebonden); digitale Streckenmaut online boekbaar
10Bosrucktunnel (A9 Pyhrn Autobahn, Streckenmaut) AT5,5 kmOostenrijk, A9 tussen Opper-Oostenrijk en Stiermarken€7,00 (PKW ≤3,5 t)Zelfde €7,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 tJa (2 ritten €14,00)Pendler-kaart Bosruck €7,00; Pyhrn totaal €19,00; digitale Streckenmaut via ASFINAG

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