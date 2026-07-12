De 10 duurste Europese autotunnels voor personenauto's — enkele rit

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|Tunnel
|Lengte (km)
|Locatie
|Prijs personenauto 2026 (enkele rit)
|Prijs camper/aanhanger 2026
|Retour beschikbaar
|Online korting / abonnement
|1
|Øresundverbinding (brug + tunnel) DK↔SE
|15,9 km totaal (waarvan ~4 km tunnel onder de Drogden)
|Denemarken ↔ Zweden, verbindt Kopenhagen met Malmö
|470 DKK (~€63) aan de tolpost / 420 DKK (~€56) online
|Camper 6–10 m of auto+aanhanger ≤15 m: 940 DKK (~€126); >10 m: 1.655 DKK (~€222)
|Ja — dit is een tolverbinding per rit, geen retourticket, maar met abonnement fors goedkoper
|ØresundGO: €370 DKK/jaar abonnement → 182 DKK (~€24,50) per rit (>60% korting); online-ticket -10%
|2
|Mont Blanc-tunnel (Tunnel du Mont-Blanc) FR↔IT
|11,6 km
|Frankrijk ↔ Italië, verbindt Chamonix met Courmayeur
|€55,50 (Franse zijde) / €56,40 (Italiaanse zijde) — klasse 1
|Klasse 2 (caravan/camper, 2–3 m hoog): €73,40 (FR) / €74,70 (IT)
|Ja — retour €69,20 (FR), 75% korting op de terugrit, geldig 7 dagen
|Abonnement 10 passages €173,10 (−50%); 20 passages €242,30 (−65%); maandforfait €276,90 (−84%); geldig 24 mnd
|3
|Fréjus-tunnel (Tunnel du Fréjus) FR↔IT
|12,87 km
|Frankrijk ↔ Italië, verbindt Modane met Bardonecchia
|€55,50 (Franse zijde) / €56,40 (Italiaanse zijde) — klasse 1
|Klasse 2 (camper/hoge bestelwagen ≤3 m): €73,40 (FR) / €74,70 (IT)
|Ja — retour €69,20 (FR) / €70,40 (IT), geldig 7 dagen
|Abonnement 8 passages €174,50; 20 passages €318,50; 30 passages €415,40; maandforfait tot −84%; badge/Télépéage tot −13%
|4
|Grote Sint-Bernhardtunnel (Grand-Saint-Bernard / "Le Tunnel") CH↔IT
|5,8 km
|Zwitserland ↔ Italië, verbindt Martigny (Wallis) met Aosta
|31,00 CHF (~€33,50) — auto (met/zonder aanhanger)
|Caravan/camper: 48,50 CHF (~€52,40)
|Ja — retour 50,00 CHF (~€54), geldig 30 dagen
|10 passages 125 CHF (2 jr geldig); 20 passages 165 CHF; online koop iets goedkoper dan ter plaatse; tickets deels online
|5
|Tauern- + Katschbergtunnel (A10 Tauernautobahn, Streckenmaut) AT
|Tauern 6,4 km + Katschberg 5,4 km (samen 1 Streckenmaut)
|Oostenrijk, A10 tussen Salzburg en Villach (Flachau–Rennweg)
|€15,00 (PKW ≤3,5 t)
|Zelfde tarief €15,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 t
|Ja — 2 ritten (heen+terug) €30,00
|Mehrfahrtenkarte (10 ritten) A10 €90,00; digitale Streckenmaut online boekbaar via ASFINAG
|6
|Felbertauerntunnel AT
|5,3 km
|Oostenrijk, verbindt Salzburgerland (Mittersill) met Oost-Tirol (Matrei)
|€13,50 (PKW normaltarief)
|Zelfde categorie tot 3,5 t; >3,5 t 2-assig €36,00
|Nee — geen apart retourticket; enkele ritten
|Jaarkaart auto €145; anrainer-tarief (streekbewoners) €11,50; particuliere exploitant (geen ASFINAG)
|7
|Arlbergtunnel (S16 Arlberg Schnellstraße, Streckenmaut) AT
|15,5 km (langste wegtunnel van Oostenrijk)
|Oostenrijk, verbindt Tirol (St. Anton) met Vorarlberg (Langen)
|€13,00 (PKW ≤3,5 t)
|Zelfde €13,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 t
|Ja (via mehrfahrtenkarte)
|Mehrfahrtenkarte (10 ritten) S16 €78,00; digitale Streckenmaut via ASFINAG
|8
|Gleinalmtunnel (A9 Pyhrn Autobahn, Streckenmaut) AT
|8,3 km
|Oostenrijk, A9 ten noorden van Graz (Stiermarken)
|€12,00 (PKW ≤3,5 t)
|Zelfde €12,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 t
|Ja (mehrfahrtenkarte)
|Pyhrn totaal (Gleinalm + Bosruck) €19,00; Mehrfahrtenkarte A9 €80,00; digitale Streckenmaut via ASFINAG
|9
|Karawankentunnel (A11 Karawanken Autobahn) AT↔SI
|7,9 km (4,4 km AT + 3,5 km SI)
|Oostenrijk ↔ Slovenië, verbindt Villach met Jesenice
|€9,00 (PKW ≤3,5 t, incl. aanhanger)
|Zelfde €9,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 t
|Nee — per rit te betalen
|14-ritten maandkaart €40,40 (30 dagen, kentekengebonden); digitale Streckenmaut online boekbaar
|10
|Bosrucktunnel (A9 Pyhrn Autobahn, Streckenmaut) AT
|5,5 km
|Oostenrijk, A9 tussen Opper-Oostenrijk en Stiermarken
|€7,00 (PKW ≤3,5 t)
|Zelfde €7,00 voor PKW/gespan/camper ≤3,5 t
|Ja (2 ritten €14,00)
|Pendler-kaart Bosruck €7,00; Pyhrn totaal €19,00; digitale Streckenmaut via ASFINAG
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