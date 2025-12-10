ECONOMIE
India grijpt weer in bij IndiGo na grote vluchtuitval

anp
woensdag, 10 december 2025 om 13:32
NEW DELHI (ANP/RTR) - De Indiase toezichthouder voor burgerluchtvaart grijpt harder in bij de geplaagde luchtvaartmaatschappij IndiGo, die onder leiding staat van de Nederlandse topman Pieter Elbers. De luchtvaartautoriteit heeft eigen personeel ingezet op het hoofdkantoor van IndiGo om de dagelijkse operatie en het herstel van de maatschappij na de massale vluchtuitval te volgen.
Het personeel moet dagelijks verslag uitbrengen aan de toezichthouder. IndiGo schrapte de afgelopen dagen duizenden vluchten in India door roosterproblemen. Die gaten in de planning ontstonden nadat de wettelijk verplichte rusttijden voor piloten waren verruimd. Hierdoor ontstond grote chaos bij de luchtvaartmaatschappij.
De Indiase Directeur-Generaal voor Burgerluchtvaart beschuldigde Elbers eerder van overtredingen van de wet, onder andere doordat gestrande passagiers te weinig hulp zouden hebben gekregen. Ook spreekt de toezichthouder van "grootschalige operationele fouten".
