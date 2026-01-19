Leraar krijgt celstraf en beroepsverbod om ontucht met leerlingen

UTRECHT (ANP) - Een voormalige leraar moet vier jaar de gevangenis in omdat hij ontucht heeft gepleegd met leerlingen op middelbare scholen waar hij heeft gewerkt. Ook mag hij negen jaar lang niet als leraar werken. De rechtbank in Utrecht heeft hem maandag veroordeeld.

De zaak kwam in 2024 aan het licht toen een slachtoffer naar de politie stapte. Ze zei dat ze een relatie met de leerkracht kreeg toen zij 17 was en hij 38. Hij was toen leerkracht op haar middelbare school in Zeist. Enkele maanden later zeiden twee andere meisjes dat hij ontucht met hen had gepleegd op een middelbare school in Almere, toen zij 16 waren.

Na zijn aanhouding vorig jaar vonden rechercheurs kinderporno op zijn telefoon. Ook had hij online contact met meisjes. De rechters constateren "dat de slachtoffers onzeker over zichzelf waren, daarvoor steun zochten en de verdachte zich opstelde in een coachende rol". Ze nemen het hem kwalijk dat hij "op een schaamteloze manier misbruik heeft gemaakt van de jeugdige onbevangenheid en nieuwsgierigheid van de slachtoffers".