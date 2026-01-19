Minister Heinen wil snel deëscaleren na heffingsdreiging Trump

BRUSSEL (ANP) - De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie moeten snel weer kalmeren, zei demissionair financiënminister Eelco Heinen voorafgaand aan overleg in Brussel. Die spanningen zijn opgelopen door de dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil de landen die de Deense soevereiniteit over Groenland steunen treffen met importheffingen van 10 procent.

"Onnodig" en "onverantwoord", vindt Heinen. "Dit gaat economische gevolgen hebben", zei hij. Volgens hem betalen vooral Amerikaanse consumenten de rekening. "Het is niet in hun belang, maar ook voor de hele wereldeconomie is dit niet goed." Hij benadrukt dat de EU de situatie snel moet deëscaleren.

Heinen wil niet zeggen wat er moet gebeuren als Trump zijn dreigementen doorzet. "Alle opties liggen op tafel. Maar niemand is hierbij gebaat."