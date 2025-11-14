ECONOMIE
Leraar uit Urk vast voor langdurig ontucht met minderjarige

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 16:25
URK (ANP) - Een man uit Urk is aangehouden op verdenking van het plegen van ontucht met een minderjarige over een langere periode. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Omroep Flevoland. De man is leraar in Urk en het slachtoffer komt ook uit die plaats, maar zat niet op de school waar de verdachte lesgeeft.
Het slachtoffer is tussen de 12 en 16 jaar oud. De man wordt ook verdacht van het groomen van dit slachtoffer, het lokken van een kind voor seksuele handelingen. De OM-woordvoerder zegt dat dit zowel digitaal als in het echt gebeurd kan zijn.
Het onderzoek is pas kort geleden gestart en om dat niet te frustreren, deelt het OM verder weinig details. De aanleiding voor het onderzoek, de leeftijd van de man en de precieze duur van de ontucht worden nog niet gedeeld. Vooralsnog zijn er geen signalen van meer slachtoffers.
De man is vrijdag voorgeleid en blijft veertien dagen vastzitten, aldus het OM.
