China opnieuw kritisch op Nederlandse opstelling rond Nexperia

Economie
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 16:38
anp141125199 1
BEIJING (ANP/RTR) - China heeft opnieuw kritiek geuit op de Nederlandse opstelling bij het conflict rond chipbedrijf Nexperia. Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) zei deze week tegen The Guardian over het ingrijpen bij Nexperia dat hij "het achteraf opnieuw zo zou hebben gedaan". Dit noemt Beijing een "verdraaiing van de feiten" en "het door elkaar halen van goed en kwaad", staat in een vrijdag uitgegeven verklaring.
Karremans stuurt volgende week een delegatie van hoge ambtenaren naar China om te praten over het conflict rond het Nijmeegse Nexperia. De Nederlandse regering greep eerder in uit angst dat het Chinese moederbedrijf Wingtech activiteiten en technologische kennis zou weghalen uit Europa. Daarop verbood China de export van chipproducten van Nexperia. Beijing staat inmiddels wel weer exporten toe, maar de levering aan alle klanten is nog niet hervat.
Het Chinese ministerie van Handel hoopt dat Nederland volgende week met "constructieve oplossingen" komt tijdens de gesprekken, in plaats van oude standpunten te herhalen.
