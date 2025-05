Let op! Eerste focusflitser gaat vandaag boetes uitdelen aan appende bestuurders

De eerste 'focusflitser' van het land is sinds maandag actief, meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om een paal aan de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag. Daarna volgen ook locaties in Utrecht en in de rest van het land.

Het apparaat heeft een camera die kan detecteren of iemand een mobiele telefoon vasthoudt. Het OM begon eerder dit jaar met het testen van de focusflitser, vanaf maandag kunnen mensen ook daadwerkelijk geflitst worden. De boete voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden is 430 euro.

Vijftig focusflitsers gaan rouleren door Nederland, aldus het OM. Ze komen vooral te staan op N-wegen en op drukke wegen binnen dorpen en steden. De flitspaal is makkelijk te verplaatsen en kan daardoor op veel plaatsen in het land worden ingezet.

Het Openbaar Ministerie wijst op een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) uit 2024, waaruit blijkt dat 75 procent van de verkeersdeelnemers weleens met de mobiel in de hand op de weg zit. Het OM noemt dat percentage "veel te hoog".