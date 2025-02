Daar is ie dan: Eerste van vijftig nieuwe 'focusflitsers' tegen telefoongebruik achter het stuur

De mens is verweven met zijn smartphone. Veel bestuurders kunnen hun telefoon dan ook niet laten liggen tijdens het rijden. Een berichtje sturen, een route opzoeken of social media checken: driekwart geeft toe zich hier weleens schuldig aan te maken. Maar een paar seconden afleiding kan desastreuze gevolgen hebben.

Het Openbaar Ministerie gaat de strijd aan met dit gevaarlijke gedrag met behulp van vijftig nieuwe flitsers die speciaal gericht zijn op telefoongebruik in de auto. Deze zogeheten focusflitsers krijgen regelmatig een nieuw plekje langs de weg en sturen beelden van de schuldigen door naar het CJIB. Minister Van Weel (Justitie en Veiligheid) had gisteren de eer om de eerste focusflitser in Den Haag aan te zwengelen.

Drie seconden niet opletten is levensgevaarlijk

Als je met 50 km/uur rijdt en drie seconden op je scherm kijkt, leg je 42 meter af zonder op de weg te letten. Dat is bijna een half voetbalveld. In die tijd kun je een rood licht missen of een voetganger over het hoofd zien. Toch gebruikt driekwart van de automobilisten weleens zijn telefoon tijdens het rijden. Die paar seconden kunnen het verschil maken tussen veilig thuiskomen en een zwaar ongeluk.

Flitsers wisselen van locatie

De focusflitser heeft een camera die herkent wanneer iemand een mobiel apparaat vasthoudt. De beelden gaan naar het CJIB, waar een boa controleert of er echt sprake is van een overtreding. Is dat het geval? Dan krijgt de kentekenhouder een boete van liefst 430 euro. Omdat de flitsers makkelijk te verplaatsen zijn, kunnen ze steeds op andere plekken in Nederland worden ingezet.

Meer controles, minder ongelukken

De flitsers komen bovenop de bestaande controles, zoals politieagenten die vanuit een touringcar meekijken of de Monocam die eerder werd ingezet. De overheid wil hiermee het aantal verkeersslachtoffers verminderen. De boodschap is simpel: achter het stuur ben je alleen met het verkeer bezig. De eerste focusflitser wordt de komende weken getest. Vanaf april 2025 volgen de eerste boetes, en later dit jaar komen er ook flitsers in Utrecht en Noord-Holland.

ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Bron: OM