Letland stelt onderzoek in na vrijgave Epstein Files

door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 13:27
VILNIUS (ANP/RTR) - Letland heeft na de vrijgave van nieuwe informatie over Jeffrey Epstein een onderzoek ingesteld naar mogelijke mensensmokkel. Er wordt volgens de politie uitgezocht of Letse staatsburgers zijn geronseld voor seksuele uitbuiting in de Verenigde Staten.
President Edgars Rinkēvičs had opgeroepen tot het onderzoek. In documenten die in de VS zijn vrijgegeven over Epstein staan volgens Letse media ook verwijzingen naar modellenbureaus en personen uit de Baltische staat. Het gaat onder meer om paspoortgegevens en reisinformatie van vrouwen. De politie heeft mogelijke slachtoffers gevraagd zich te melden.
Multimiljonair Epstein was in de VS beschuldigd van het misbruik van minderjarige meisjes. Hij overleed in 2019 nadat hij was opgepakt, volgens de autoriteiten door zelfdoding. Doordat de Amerikaanse overheid documenten over hem vrijgeeft, komt ook jaren na zijn dood nog nieuwe informatie naar buiten over zijn contacten met invloedrijke personen.
