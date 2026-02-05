ECONOMIE
Hockeyers verslaan Spanje na achterstand in Pro League

Sport
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 13:25
anp050226145 1
VALENCIA (ANP) - De Nederlandse hockeymannen hebben in de eerste Pro Leaguewedstrijd van het jaar met 4-3 gewonnen van Spanje. In Valencia kwam de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee op een 2-0-achterstand door onder meer een doelpunt van Den Bosch-speler Marc Vizcaino. Maar via Pepijn van der Heijden, Thijs van Dam, Thierry Brinkman en Tijmen Reyenga draaide Oranje de wedstrijd om. Vizcaino scoorde in de laatste minuut nog zijn tweede van de wedstrijd.
Door de overwinning staat Oranje voorlopig tweede met 10 punten uit vijf wedstrijden. De komende dagen speelt de olympisch kampioen nog een keer tegen Spanje en twee keer tegen Engeland.
Het volgende blok wedstrijden in de Pro League vindt in juni plaats in Rotterdam.
