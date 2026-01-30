ECONOMIE
Letschert: succes coalitie valt of staat met politieke cultuur

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 12:59
anp300126131 1
DEN HAAG (ANP) - Of de minderheidscoalitie het gaat halen, valt of staat volledig met een nieuwe politieke cultuur, zegt informateur Rianne Letschert. Partijen moeten elkaar wat gunnen en niet alleen het meeste uit onderhandelingen willen slepen. Bovendien moeten de persoonlijke verhoudingen weer herstellen.
Letschert heeft wel hoop dat die nieuwe cultuur er kan komen. Volgens haar was de sfeer achter de schermen goed. "Ik zou dan ook adviseren: laat dit ook voor de schermen zien." Zij benadrukt wel dat er in de verkiezingscampagne soms harde aanvallen over en weer zijn geweest. "Het is voor iedereen wijs om daaroverheen te stappen. Hoe moeilijk dat ook is."
