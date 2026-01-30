Verdeling kabinetsposten D66, VVD en CDA nog niet rond

DEN HAAG (ANP) - De verdeling van de kabinetsposten tussen D66, VVD en CDA is nog niet afgerond. Dat moet gebeuren in de formatie, schrijft informateur Rianne Letschert in haar verslag dat vrijdag naar de Kamer is gestuurd. Ook moeten de drie partijen het nog eens worden over de omschrijving van de beleidsterreinen van de bewindslieden.

Maar de informateur verwacht daar geen problemen. Er is door Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) al wel een "aantal malen" gesproken over de verdeling van de posten. "Gelet op deze besprekingen verwachten de fractievoorzitters en ik dat dit geen beletsel zal zijn voor het slagen van de formatie", schrijft Letschert.

De voorgestelde formateur Jetten zal na het debat over de informatie aanstaande dinsdag beginnen met het ontvangen van bewindslieden.

Letschert sluit een overstap naar het minderheidskabinet niet uit, zei ze bij de presentatie van haar verslag. Ze is nu voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht.