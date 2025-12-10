Letschert wil opnieuw deskundigen betrekken bij kabinetsformatie

DEN HAAG (ANP) - De nieuwe informateur Rianne Letschert wil de komende weken opnieuw vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en uitvoeringsinstanties uitnodigen. Ook verwacht zij alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer te spreken. Zij heeft tot 30 januari de tijd om met D66, CDA en VVD de basis te leggen voor een regeerakkoord.

In haar eerste persconferentie als informateur noemde de politiek relatief onervaren Letschert haar nieuwe functie "eervol en tegelijkertijd ook lastig". De inhoud moet wat haar betreft vooropstaan, maar er zal ook gewerkt moeten worden aan onderlinge relaties. "Het is een prachtige opdracht, maar ook een hele complexe."

Dat zij geen "door de wol geverfde politica" is, hoeft geen belemmering te zijn, denkt Letschert. "Ik heb wat afstand, dat kan een voordeel zijn." De bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht is voor de klus voorgedragen door D66-leider Rob Jetten. Zelf was zij naar eigen zeggen "net zo verbaasd als u" dat ze werd gevraagd.