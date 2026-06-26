Meer dan vijftig koelteplekken in Amsterdam tijdens hittegolf

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam kunnen mensen vooralsnog op meer dan vijftig locaties terecht voor verkoeling tijdens de hitte. Verschillende bibliotheken, hotels, kerken, theaters en buurtcentra hebben de deuren geopend als gratis koelteplek en bieden Amsterdammers voor wie het thuis te warm wordt zitplekken, drinkwater en toiletten.

De locaties zijn beschikbaar als deel van het Amsterdams Hitteplan, dat gelijktijdig met het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht is. Lang verblijf in een woning waar het 27 graden of warmer is, kan slecht zijn voor de gezondheid, waarschuwde de GGD Amsterdam eerder. De eerste koelplekken openden aan het begin van de hittegolf deze week.

Deelnemende locaties zijn onder meer het Meervaart Theater in Osdorp, Kerk De Nieuwe Stad in de Bijlmer, het gemeentehuis van Diemen, Stadsboerderij Osdorp, OBA Postjesweg en buurtcentrum Bullewijk.

Behalve Amsterdam hebben ook onder meer Den Haag en Rotterdam koelteplekken.