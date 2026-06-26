ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer dan vijftig koelteplekken in Amsterdam tijdens hittegolf

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 9:49
anp260626124 1
AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam kunnen mensen vooralsnog op meer dan vijftig locaties terecht voor verkoeling tijdens de hitte. Verschillende bibliotheken, hotels, kerken, theaters en buurtcentra hebben de deuren geopend als gratis koelteplek en bieden Amsterdammers voor wie het thuis te warm wordt zitplekken, drinkwater en toiletten.
De locaties zijn beschikbaar als deel van het Amsterdams Hitteplan, dat gelijktijdig met het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht is. Lang verblijf in een woning waar het 27 graden of warmer is, kan slecht zijn voor de gezondheid, waarschuwde de GGD Amsterdam eerder. De eerste koelplekken openden aan het begin van de hittegolf deze week.
Deelnemende locaties zijn onder meer het Meervaart Theater in Osdorp, Kerk De Nieuwe Stad in de Bijlmer, het gemeentehuis van Diemen, Stadsboerderij Osdorp, OBA Postjesweg en buurtcentrum Bullewijk.
Behalve Amsterdam hebben ook onder meer Den Haag en Rotterdam koelteplekken.
loading

POPULAIR NIEUWS

c2

Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

ANP-532856637

Per 1 juli gaat de AOW officieel omhoog: dit zijn de nieuwe nettobedragen per huishouden

generated-image

Tien geldfouten die je koopkracht ongemerkt opeten – maak jij er ook een paar?

shutterstock_2701170659

"Ik woon en werk in een land waar temperaturen van 40°C normaal zijn – dit is mijn advies over hoe je daarmee om kunt gaan."

shutterstock_2325169699

Miljoenen huishoudens betalen per 1 juli tot 13% meer voor energie: ACM slaat alarm

114698814_m

Veel Britten hebben spijt van Brexit: toch wil deze grote groep Nederlanders nog steeds weg uit de EU

Loading