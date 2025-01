Levenslang voor Brit die opdracht gaf voor moord Gerard Meesters

GRONINGEN (ANP) - De rechtbank in Groningen heeft vrijdag de 52-jarige Robert D. veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, omdat hij opdracht gaf voor de moord op Gerard Meesters in Groningen in 2002. Het Openbaar Ministerie had in november ook levenslang geëist tegen de verdachte uit het Engelse Nottingham, die betrokkenheid bij de moord in alle toonaarden ontkent.

"Het gaat om een koelbloedige moord op een volstrekt onschuldig slachtoffer", zei de rechtbankvoorzitter. Hij sprak van "een nietsontziende, ontwrichtende moord".

D. is een beruchte figuur in de internationale drugshandel. Hij heeft Meesters (52) op 28 november 2002 laten liquideren, omdat diens zus in Spanje een grote partij hasj van hem zou hebben gestolen, samen met een vriendin. Meesters, die niets met drugshandel te maken had, werd in de deuropening van zijn huis aan de Uranusstraat in Groningen met acht kogels doodgeschoten.

De schutter, de Brit Daniel S., werd in 2006 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Hij werkte voor D. en voerde de moord uit in zijn opdracht, concludeert de rechtbank. D. zit momenteel in Frankrijk een celstraf van 22 jaar uit voor de import van 1300 kilo cocaïne. Hij was niet bij de uitspraak in Groningen aanwezig.