Levenslange celstraf voor moorden in Amerikaans studentenhuis

BOISE (ANP/RTR) - Een Amerikaanse oud-student heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op vier studenten in 2022. De slachtoffers werden met een jachtmes doodgestoken in een studentenhuis in de plaats Moscow in de staat Idaho.

De rechtbank heeft bepaald dat Bryan Kohberger (30) niet in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. Hij gaf begin juli toe dat hij de vier had gedood in een deal met de aanklagers. In ruil daarvoor ontloopt hij de doodstraf. Zijn motief blijft een raadsel.

De slachtoffers waren huisgenoten Kaylee Goncalves (21), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) en Kernodles vriend Ethan Chapin (20). Twee andere bewoners van het huis bleven ongedeerd.

Kohberger was ten tijde van de moorden bezig met een doctoraat in de criminologie aan de Washington State University in Pullman, niet ver van Moscow. De slachtoffers studeerden aan de University of Idaho.