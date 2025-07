Aanklagers willen Depardieu vervolgen voor verkrachting

Franse aanklagers hebben een rechter opnieuw gevraagd om filmicoon Gérard Depardieu te vervolgen. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan verkrachting van actrice Charlotte Arnould. Een onderzoeksrechter moet nu beslissen of er een proces komt, meldt het Franse persbureau AFP.

Arnould deed in 2018 aangifte tegen de Franse ster. Ze zegt dat ze op 22-jarige leeftijd is verkracht door Depardieu. De zaak werd eerder geseponeerd door een gebrek aan bewijs, maar het onderzoek werd later heropend door nieuwe ontwikkelingen. De aanklagers hadden in augustus ook al een proces tegen Depardieu geëist vanwege de beschuldigingen van Arnould.

In mei werd de 76-jarige Depardieu in een afzonderlijke zaak door een rechter in Parijs veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden wegens het aanranden van twee vrouwen op een filmset in 2021. De acteur werd de afgelopen jaren vaker beschuldigd van seksueel misbruik. Depardieu heeft de aantijgingen altijd ontkend.