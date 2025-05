Liander: projecten in de knel door Gelderse stikstofzones

ARNHEM (ANP) - Twaalf cruciale bouwprojecten die nodig zijn om het stroomnet in Gelderland uit te breiden, komen in de knel als de provincie de komende anderhalf jaar geen nieuwe activiteiten meer toestaat in zones op 500 meter van sommige natuurgebieden. Netbeheerder Liander waarschuwt dat hierdoor "het realiseren van betrouwbare en tijdige aansluitingen voor klanten in heel Gelderland en het faciliteren van transportcapaciteit in gevaar komt".

In een brief aan gedeputeerde Ans Mol noemt Liander-directeur Huibert Baud dat "onaanvaardbaar". Hij vindt dat Gelderland een uitzondering moet maken voor projecten die te maken hebben met stroom en gas, omdat die van groot algemeen belang zijn. Baud wijst erop dat Liander "het stroomnet beschikbaar, betaalbaar en betrouwbaar" moet houden.

Door drukte op het stroomnet kunnen ook nu al grote bedrijven en sommige woningbouwprojecten in Gelderland niet worden aangesloten op het net. Als de plannen met twaalf hoogspanningsstations van Liander niet doorgaan, zullen "bedrijven, burgers, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen die wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting" dat volgens hem merken. Projecten zullen worden uitgesteld, de wachtlijst met nu al 268 grootverbruikers als fabrieken en woningbouwprojecten wordt langer, aldus Baud. "Ook nieuwbouw, het aardgasvrij maken van gebouwen en de groei van elektrisch rijden lopen ernstige vertraging op als deze projecten worden gestopt of vertraagd."

De provincie heeft zones aangewezen rond natuur op de Veluwe en bij Winterswijk, om daar de uitstoot van stikstof te verminderen.