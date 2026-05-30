Libanees leger meldt gerichte Israëlische aanval op militairen

EBBA (ANP) - Bij een "gerichte" Israëlische droneaanval zijn twee Libanese militairen ernstig gewond geraakt, meldt het Libanese leger. De drone zou een auto hebben geraakt op een openbare weg bij de plaats Ebba in het zuiden van Libanon. De militairen zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

Het Libanese leger is geen strijdende partij in de oorlog tussen Israël en de Libanese gewapende beweging Hezbollah. Wel kwamen al meerdere Libanese militairen om bij Israëlische aanvallen.

Israël intensiveerde de aanvallen op Libanon de afgelopen tijd. Volgens de Libanese autoriteiten en media vallen daarbij regelmatig burgerdoden. Ook Hezbollah voerde recent meer aanvallen uit op Israël vanuit Libanon.

Officieel geldt sinds april een staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon, maar Libanese media trekken de uitvoering van dat bestand steeds vaker in twijfel. Israël zegt nog wel te mogen reageren op dreigingen vanuit Libanon. Vrijdag spraken militaire delegaties van de twee landen elkaar nog in Washington.