Tennisster Sabalenka eenvoudig naar vierde ronde Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft zich zonder problemen geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros. De mondiale nummer 1 uit Belarus was met 6-0 7-5 te sterk voor de Australische Daria Kasatkina. Ze speelt in de volgende ronde tegen Naomi Osaka. De viervoudig grandslamwinnares uit Japan won eerder op zaterdag van de Amerikaanse Iva Jovic.

Sabalenka (28) had zeven van de negen eerdere ontmoetingen met Kasatkina gewonnen en had in de eerste set in Parijs ook geen moeite met haar tegenstandster. De in Rusland geboren Australische knokte zich in de tweede set terug in de wedstrijd, maar moest toch haar meerdere erkennen in Sabalenka.

De Belarussische wacht nog op haar eerste titel op Roland Garros. Vorig jaar verloor ze de finale van de Amerikaanse Coco Gauff. Sabalenka won wel twee keer de US Open en twee keer de Australian Open, net als Osaka.