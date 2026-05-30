ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisster Sabalenka eenvoudig naar vierde ronde Roland Garros

Sport
door anp
zaterdag, 30 mei 2026 om 16:04
anp300526085 1
PARIJS (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft zich zonder problemen geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros. De mondiale nummer 1 uit Belarus was met 6-0 7-5 te sterk voor de Australische Daria Kasatkina. Ze speelt in de volgende ronde tegen Naomi Osaka. De viervoudig grandslamwinnares uit Japan won eerder op zaterdag van de Amerikaanse Iva Jovic.
Sabalenka (28) had zeven van de negen eerdere ontmoetingen met Kasatkina gewonnen en had in de eerste set in Parijs ook geen moeite met haar tegenstandster. De in Rusland geboren Australische knokte zich in de tweede set terug in de wedstrijd, maar moest toch haar meerdere erkennen in Sabalenka.
De Belarussische wacht nog op haar eerste titel op Roland Garros. Vorig jaar verloor ze de finale van de Amerikaanse Coco Gauff. Sabalenka won wel twee keer de US Open en twee keer de Australian Open, net als Osaka.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 436320629

Plagen in de voorraadkast: Deze kleine diertjes knabbelen mogelijk aan je pasta, meel of rijst

196807164 l

Calculator: zo oud word je

127216006_m

Mentaal sterke mensen prikken hier in 30 seconden doorheen

shutterstock_2733541657

De AOW onbetaalbaar? Politieke flauwekul

144773295_m

Hoe herken je een vitamine B12-tekort?

shutterstock_2711744707

Leef langer met de afslankinjectie. Dit zegt de wetenschap

Loading