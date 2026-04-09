Libanees ministerie: dodental door aanvallen boven de 200

BEIROET (ANP) - Het dodental van de aanvallen op Libanon van woensdag is volgens de minister van Volksgezondheid Rakan Nassereddine opgelopen tot 203. Er zijn volgens hem ook meer dan duizend mensen gewond geraakt. Reddingswerkers waren ook donderdagochtend nog bezig met het zoeken naar slachtoffers onder de puinhopen in Beiroet.

Hezbollah heeft in reactie raketten afgevuurd op Noord-Israël. De organisatie verwijt Israël "schending van het staakt-het-vuren". "Reacties zullen volgen tot de Israëlisch-Amerikaanse agressie tegen ons land en onze bevolking stopt."

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei donderdagochtend nog eens op X dat aan de aanvallen geen einde is gekomen, zolang hij vanuit Libanon een dreiging ziet voor Noord-Israël. "We zullen Hezbollah waar nodig blijven aanvallen totdat we de veiligheid van de burgers in het noorden volledig hebben hersteld."

De Libanese burgerbescherming sprak woensdag van 254 doden en 1100 gewonden door de Israëlische luchtaanvallen.