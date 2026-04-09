FT: export Amerikaanse olie naar recordhoogte door vraag uit Azië

WASHINGTON (ANP) - De export van ruwe olie uit de Verenigde Staten stijgt deze maand naar een recordhoogte. Dat schrijft de Financial Times op basis van data- en analyseplatform Kpler. Landen in Azië moeten op zoek naar een alternatief door de oorlog in het Midden-Oosten.

De export van olie vanuit de VS zal in april met bijna een derde stijgen tot 5,2 miljoen vaten olie per dag. Dat komt door een toename van 82 procent van de vraag vanuit Azië, meldt FT. Om die olie te vervoeren zijn veel lege tankers onderweg naar de VS. Volgens het dataplatform gaat het om 68 schepen. Een jaar geleden gingen er gemiddeld 27 tankers per week richting de VS.

Azië is voor ruwe olie sterk afhankelijk van import, vooral uit het Midden-Oosten. De toevoer van olie is sinds het uitbreken van de oorlog flink gedaald, omdat de Straat van Hormuz werd afgesloten. Onderdeel van de recent gesloten Iraans-Amerikaanse wapenstilstand is heropening van de zeestraat, al is onduidelijk of dat ook gebeurt.