Libanese militant Abdallah na 40 jaar vrij uit Franse cel

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Libanese pro-Palestijnse opstandeling Georges Ibrahim Abdallah moet van de Franse rechter voorwaardelijk worden vrijgelaten. Hij zit al veertig jaar vast voor de moord op Israëlische en Amerikaanse diplomaten in Parijs in 1984. Abdallah, die in 1987 werd veroordeeld, komt op 25 juli vrij.

De 74-jarige Libanees was de leider van de Lebanese Armed Revolutionary Brigade (LARB). Hij werd veroordeeld tot levenslang voor zijn betrokkenheid bij de moorden op de Amerikaanse militaire attaché Charles Ray en de Israëlische diplomaat Yacov Barsimantov en de poging tot moord op de Amerikaanse consul-generaal Robert Homme in Straatsburg in 1984.

Abdallah zit vast in een gevangenis in Lannemezan, ten zuidwesten van Toulouse. Het hof in Parijs beoordeelde zijn mogelijke vrijlating achter gesloten deuren.