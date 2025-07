ALBLASSERDAM (ANP) - Een van de betrokkenen bij de steekpartij bij een eindmusical van een school in Alblasserdam is ook gewond geraakt. Eerder werd al bekend dat een 53-jarige leerkracht zwaargewond raakte. De politie meldt donderdag dat twee mannen die bij het incident betrokken waren zich woensdagavond meldden in een ziekenhuis. Een van hen, een 35-jarige man uit Alblasserdam, was gewond.