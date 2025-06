Libanese premier wil voorkomen dat zijn land wordt meegesleurd

BEIROET (ANP/DPA) - Libanon wil niet meegesleurd worden in de oplopende spanningen tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Premier Nawaf Salam zegt in een bericht op X dat hij bang is dat de Amerikaanse aanvallen op Iran leiden tot een verdere escalatie van alle spanningen in de regio.

Libanon kan zomaar meegesleurd worden in een breder conflict, zegt Salam. Volgens hem moet het land daarom nu vooral aan de nationale belangen denken en zich hier op geen enkele manier mee bemoeien.

Israël heeft de voorbije maanden aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon, waar Hezbollah een sterke aanwezigheid had. Die organisatie wordt door Iran gesteund en Israël vindt dat Libanon te weinig doet om Hezbollah te bestrijden. Israël en Libanon maakten in november afspraken over een bestand, al betichtten de landen elkaar er herhaaldelijk van dat te schenden.