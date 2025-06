Qatar vreest 'rampzalige gevolgen' na aanval VS op Iran

DOHA (ANP/AFP) - Golfstaat Qatar zegt na de Amerikaanse aanval op Iran te vrezen voor "rampzalige gevolgen" voor de regio en de rest van de wereld. Het roept betrokken partijen op "verstandig en terughoudend te handelen en verdere escalatie te vermijden".

In Qatar bevindt zich de grootste Amerikaanse basis in het Midden-Oosten. In Bahrein, waar zich ook een basis bevindt, kregen de meeste ambtenaren opdracht voorlopig thuis te werken. Staatsmedia noemden ontwikkelingen in de regio als reden voor dat besluit.

Het is nog onduidelijk of Iran de aanval op nucleaire locaties gaat vergelden door Amerikaanse doelen in de regio aan te vallen. Iran zegt zich op het recht op zelfverdediging te kunnen beroepen.