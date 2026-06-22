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Libanese president en vicepresident VS bespreken wapenstilstand

Samenleving
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 11:29
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BEIROET (ANP/RTR) - De Libanese president Joseph Aoun en de Amerikaanse vicepresident JD Vance hebben telefonisch overlegd over de inspanningen voor een staakt-het-vuren in Libanon. Dat meldt het kantoor van Aoun maandag.
Witte Huis-gezant Jared Kushner en de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani namen ook deel aan het gesprek.
De VS en Iran zijn zondag begonnen aan nieuwe vredesgesprekken, waarin een eind aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon een van de belangrijkste punten is. Iran eist dat er een eind wordt gemaakt aan de Israëlische aanvallen op Libanon en stelt de VS daar verantwoordelijk voor.
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