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Dertien mensen verdronken tijdens heet weekend in Frankrijk

Samenleving
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 11:27
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PARIJS (ANP) - Verspreid over heel Frankrijk zijn het afgelopen weekend minstens dertien mensen verdronken, meldt de Franse omroep BFMTV. Onder de drenkelingen zijn twee minderjarigen.
Zondagavond verdween een 17-jarige tiener tijdens het zwemmen in de rivier de Clain in de stad Poitiers. Een uur later werd hij levenloos uit het water gehaald. In Fontaine-le-Port verdronk een 13-jarig meisje toen zij aan het zwemmen was met haar gezin.
De temperaturen in Frankrijk zijn hoog opgelopen dit weekend. Weerdienst Météo France verwacht ook maandag zeer hoge temperaturen, tot 42 graden. Voor een groot deel van het land geldt code rood wegens de hitte. Honderden scholen blijven maandag dicht.
Ook andere Europese landen kampen met hoge temperaturen. De Deutscher Wetterdienst waarschuwt voor extreme hitte in het zuiden van Duitsland.
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