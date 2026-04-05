Van der Poel tipt Pogacar: hopen op uitzonderlijke dag

door anp
zondag, 05 april 2026 om 10:42
ANTWERPEN (ANP) - Mathieu van der Poel beseft dat het niet makkelijk wordt om voor de vierde keer de Ronde van Vlaanderen te winnen. Dat zei de Nederlandse wielrenner bij de start van de Vlaamse voorjaarsklassieker in Antwerpen bij Sporza. Hij tipt Tadej Pogacar als de favoriet. De Sloveen won vorig jaar en in 2023.
Van der Poel kan met een vierde zege recordhouder worden in 'Vlaanderens Mooiste'. "Het is wel iets wat me bezighoudt. Ik besef ook wel dat dat niet makkelijk zal zijn met Tadej aan de start. Dat is gebleken toen hij de laatste twee keer meedeed hier. Ik denk dat hij toch wel een stuk boven de rest staat. Het lijkt erop dat hij dit jaar nog sterker is. Hopelijk heb ik een uitzonderlijke dag en kan ik meedoen om de winst."
