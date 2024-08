Oekraïense luchtmachtchef deelt beelden opblazen brug Koersk

KYIV/KOERSK (ANP/RTR) - De baas van de Oekraïense luchtmacht, Mykola Olesjtsjoek, heeft vrijdagavond op Telegram beelden getoond van het opblazen van een brug in de Russische regio Koersk. De gouverneur van Koersk, Aleksej Smirnov, gaf eerder op de dag al toe dat een brug over de Sejm is vernietigd. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken claimt dat Oekraïne westerse raketten heeft gebruikt.

Het journalistieke platform Istories, naar eigen zeggen een van de weinige onafhankelijke Russische onderzoeksmedia, meldt dat de brug voor de Russen van groot strategisch belang was. Het Russische nieuwskanaal Mash stelt dat Oekraïense piloten de brug meerdere keren met raketten troffen. De BBC meldt dat de brug ook gebruikt werd om Russische troepen te bevoorraden. Ook zou de brug belangrijk zijn geweest voor de evacuatie van zo'n 20.000 inwoners.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat een brug over de Sejm volledig is verwoest. "Voor het eerst is de regio Koersk getroffen door een aanval met raketlanceerinstallaties die zijn gemaakt in het Westen", zegt een woordvoerster. "Het gaat waarschijnlijk om HIMARS uit de VS." Ze stelt ook dat vrijwilligers zijn omgekomen die probeerden om burgers te evacueren.

De Oekraïense luchtmachtchef Olesjtsjoek spreekt op Telegram van een precisieaanval tegen vijandelijke bolwerken in de regio Koersk. Het Oekraïense leger trok vorige week de grens over en is sindsdien bezig aan een opmars in het Russische gebied. Er zijn al zo'n 120.000 mensen uit de regio op de vlucht geslagen. Oekraïne heeft verklaard Koersk 35 kilometer binnengetrokken te zijn.