KLM vliegt tot in juni niet naar Dubai

AMSTELVEEN (ANP) - KLM heeft de hervatting van zijn vluchten van en naar Dubai uitgesteld tot in juni. Ondanks het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten van deze week vindt de luchtvaartmaatschappij de situatie in de regio nog steeds te onzeker. Daarom is besloten de vluchten tot en met 14 juni te annuleren.

KLM had eerder al gezegd uit veiligheidsoverwegingen tot in mei niet naar de bestemming in de Verenigde Arabische Emiraten te vliegen. Volgens KLM is de verlenging van de annuleringen met een maand ook bedoeld om reizigers die in de komende periode naar Dubai zouden vliegen "duidelijkheid en zekerheid" te bieden.

De stap geldt niet voor de Saudische bestemmingen Riyad en Dammam. Daar wordt nog steeds tot in ieder geval 17 mei niet op gevlogen, zoals de maatschappij eerder al had laten weten.

De wapenstilstand van woensdag is maar tijdelijk en lijkt bovendien wankel. Vanaf zaterdag gaan de Verenigde Staten en Iran in Pakistan praten over een definitief einde aan de oorlog.