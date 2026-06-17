Libanon: onderhandelingen met Israël apart van die van Iran en VS

BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese president Joseph Aoun heeft beklemtoond dat de onderhandelingen die zijn land met Israël voert, losstaan van die tussen de VS en Iran. Iran en de VS ondertekenen volgens de planning vrijdag in Zwitserland een voorlopig akkoord om de vijandelijkheden en de belemmering van de scheepvaart te stoppen. Daarin staat volgens Iran dat ook de Israëlische aanvallen op Libanon stoppen.

Israëlische en Libanese delegaties spreken elkaar af en toe in Washington over de verhoudingen tussen de twee landen. Israël voert sinds 2 maart weer grootschalige aanvallen uit en zegt dat te doen om de beweging Hezbollah te bestrijden. Dat is een partij en militie van Libanese sjiieten die geen gesprekken met Israël wil.

De leider van Hezbollah, Naim Qassem, heeft woensdag beklemtoond dat zijn beweging tegenstander is van plannen die Israël, Libanon en de VS hebben gemaakt. Het inrichten van speciale zones in het zuiden van Libanon waar het Libanese leger zich zou moeten 'nestelen', wijst Qassem af.

Hezbollah

Het zuiden van het land wordt overwegend door sjiieten bevolkt en is voor een groot deel al jaren het domein van Hezbollah. Qassem is wel voorstander van contacten "voor wederzijdse veiligheid", maar dat is het maximaal haalbare volgens hem.

Aoun wil duidelijk maken dat de Libanese regering onafhankelijk handelt in onderhandelingen. Hij vindt het wel goed dat er een bestand lijkt afgesproken en waardeert "hulp van elk land, ook van Iran", dat een steunpilaar voor Hezbollah vormt.