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EU-kopstuk Costa legt contact met Kremlin

Samenleving
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 18:51
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BRUSSEL (ANP/AFP/RTR/BLOOMBERG) - Het kantoor van EU-kopstuk António Costa heeft "kort" contact gehad met het Kremlin, zeggen EU-bronnen tegen internationale persbureaus. Costa zou de Russische president Vladimir Poetin willen betrekken bij gesprekken over een einde aan de oorlog in Oekraïne.
Binnen de Europese Unie pleiten steeds meer landen voor een voorzichtig herstel van het contact met de Russen. Dat kwam na de invasie in Oekraïne vier jaar geleden vrijwel volledig stil te liggen. Maar om vrede te bereiken zal ook met Rusland moeten worden gesproken, is de gedachte.
Costa steunde dat standpunt zelf ook vorige maand. "We moeten, op het juiste moment, in gesprek met Rusland om onze gezamenlijke veiligheidskwesties te bespreken", aldus de voorzitter van de EU-regeringsleiders.
Actievere rol
Een van de bronnen benadrukt dat de EU geen bemiddelaar wil zijn tussen Rusland en Oekraïne, omdat het blok aan de kant van Kyiv staat. Volgens die functionaris heeft Costa nauw contact met de Europese regeringsleiders over mogelijke gesprekken met Rusland.
De EU is tot nu toe niet betrokken bij vredesgesprekken die worden bemiddeld door de Verenigde Staten. Kyiv heeft de Europeanen opgeroepen een actievere rol te spelen bij de onderhandelingen.
Speciaal gezant
Sommige EU-landen hebben daarom geopperd om een speciaal gezant aan te stellen om te onderhandelen met Poetin. De Italiaanse premier Giorgia Meloni herhaalde woensdag haar steun voor dit idee, maar stelde dat die persoon niet uit een groot EU-land zou moeten komen.
Sommige Europese diplomaten zien dit als een geschikt moment om met Rusland te onderhandelen, omdat de Russische opmars in Oekraïne lijkt te haperen. Oekraïne valt steeds meer doelen in Rusland aan en de druk op de Russische economie zou bovendien toenemen.
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