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Libanon schaft als eerste in Midden-Oosten doodstraf formeel af

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 15:16
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BEIROET (ANP/AFP) - Het Libanese parlement heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. Het is het eerste land in het Midden-Oosten dat dit in de wet verankert.
Sinds 2004 wordt de doodstraf al niet meer toegepast in het land, maar de straf bestond wel. De straf werd vervangen door levenslange gevangenisstraf.
Volgens minister van Justitie Adel Nasser wordt Libanon weer pionier in de regio als het gaat om de bescherming van mensenrechten. "Door de doodstraf af te schaffen kiest Libanon ervoor moord te bestrijden in plaats van de dood toe te passen", aldus de minister. Hij vindt dat Libanon "een essentiële boodschap heeft gegeven ten gunste van fundamentele rechten", melden Libanese media.
Libanon had de doodstraf sinds de onafhankelijkheid in 1943. Er zouden naar schatting 45 mensen geëxecuteerd zijn na een doodstraf. De president moest de uitvoering van de straf goedkeuren en niet alle presidenten deden dat.
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