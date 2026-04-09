Libanon wil staakt-het-vuren voor onderhandelingen met Israël

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 19:56
BEIROET (ANP/AFP) - Libanon wil eerst dat er een staakt-het-vuren wordt uitgeroepen, en dan pas onderhandelen met Israël. Dat melden Al Jazeera en AFP op basis van een Libanese functionaris. De gesprekken zouden dan onder toezicht van de Amerikanen plaatsvinden en worden geleid door de Libanese oud-ambassadeur in de VS, Simon Karam.
Donderdag zei Israël na herhaalde verzoeken van Libanon "zo snel mogelijk" te willen onderhandelen met het land. De Israëlische premier Netanyahu zei dat de gesprekken moeten gaan over het opbouwen van een vreedzame relatie tussen de landen en het ontwapenen van Hezbollah. De twee landen hebben geen diplomatieke banden en directe gesprekken zijn zeldzaam.
Na het sluiten van een staakt-het-vuren tussen de VS en Iran ontstond onduidelijkheid over in hoeverre dit ook geldt voor Libanon. Israël voerde grootschalige aanvallen uit op Libanon, waarbij honderden doden vielen.
POPULAIR NIEUWS

„Helemaal niet waar”: Ten Damme zet advocaat Ali B publiekelijk recht

174466606_m

Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 06.36.43

Gratis huis in Spanje of Italië? Zo duur kan de droom uitpakken

9adea9462b883513607190229ce46b47,cd7d4d7b

Trump nog steeds razend op de NAVO, Rutte geef hem gelijk

ANP-408488484

Dezelfde pils voor de helft van de prijs: deze budgetbiertjes komen stiekem uit grote brouwerijen

IMG_3557

De 5 onovertroffen manieren om te zorgen dat mensen je aardig vinden

