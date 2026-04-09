Libanon wil staakt-het-vuren voor onderhandelingen met Israël

BEIROET (ANP/AFP) - Libanon wil eerst dat er een staakt-het-vuren wordt uitgeroepen, en dan pas onderhandelen met Israël. Dat melden Al Jazeera en AFP op basis van een Libanese functionaris. De gesprekken zouden dan onder toezicht van de Amerikanen plaatsvinden en worden geleid door de Libanese oud-ambassadeur in de VS, Simon Karam.

Donderdag zei Israël na herhaalde verzoeken van Libanon "zo snel mogelijk" te willen onderhandelen met het land. De Israëlische premier Netanyahu zei dat de gesprekken moeten gaan over het opbouwen van een vreedzame relatie tussen de landen en het ontwapenen van Hezbollah. De twee landen hebben geen diplomatieke banden en directe gesprekken zijn zeldzaam.

Na het sluiten van een staakt-het-vuren tussen de VS en Iran ontstond onduidelijkheid over in hoeverre dit ook geldt voor Libanon. Israël voerde grootschalige aanvallen uit op Libanon, waarbij honderden doden vielen.