Libanon veroordeelt Israëlische luchtaanvallen

BEIROET (ANP/AFP/DPA) - De Libanese president Joseph Aoun heeft uitgehaald naar Israël na bombardementen in het zuiden van zijn land. Hij spreekt over een aanval op burgerdoelen waar geen rechtvaardiging voor is. Aoun veroordeelt het ook dat zijn land werd bestookt na het sluiten van een overeenkomst over een bestand in Gaza.

Getuigen verklaren dat een reeks luchtaanvallen is uitgevoerd. Daarbij zouden onder meer bulldozers zijn geraakt. De Libanese autoriteiten meldden een dode en meerdere gewonden. Israël bevestigt dat het aanvallen heeft uitgevoerd. Die waren volgens de krijgsmacht gericht tegen locaties waar zich materieel bevond om "terroristische infrastructuur" in het gebied opnieuw mee op te bouwen.

Israël heeft tijdens de Gazaoorlog ook een conflict met de door Iran gesteunde Hezbollahbeweging uitgevochten in Libanon. Dat eindigde in november met een bestand, maar ook daarna is nog gebombardeerd.