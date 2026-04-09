Schaker Giri speelt remise en ziet koploper Sindarov uitlopen

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 19:10
PEGEIA (ANP) - Schaker Anish Giri is er bij het Kandidatentoernooi op Cyprus niet in geslaagd voor de derde keer op rij te winnen. Na zeges op Rameshbabu Praggnanandhaa uit India en de Amerikaan Fabiano Caruana, moest de 31-jarige Nederlander donderdag in de tiende speelronde tegen de Amerikaan Hikaru Nakamura genoegen nemen met een remise.
Koploper Javokhir Sindarov won wel, van Praggnanandhaa. De Oezbeek vergrootte daarmee zijn voorsprong op nummer 2 Giri tot 2 punten. Na een rustdag op vrijdag volgt zaterdag de elfde speelronde.
De winnaar van het Kandidatentoernooi, dat duurt tot en met 16 april, strijdt om de wereldtitel tegen regerend kampioen Dommaraju Gukesh uit India.
