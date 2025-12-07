Liberaal verslaat rechtse populist en is burgemeester Boekarest

BOEKAREST (ANP/RTR) - De Roemeense hoofdstad Boekarest heeft bij de lokale verkiezingen een liberale burgemeester gekozen, zo blijkt uit de gedeeltelijke resultaten. Dit geeft premier Ilie Bolojan de overhand in de fragiele pro-Europese regeringscoalitie en betekent een nederlaag voor de radicaal-rechtse kandidaat die als favoriet gold.

De invloedrijke post was vacant sinds mei, toen de centrumrechtse onafhankelijke Nicușor Dan een herverkiezing won, een jaar na het begin van zijn tweede termijn als burgemeester. Peilingen hadden laten zien dat Boekarest op het punt stond de eerste hoofdstad van de Europese Unie te worden met een radicaal-rechtse burgemeester.

In plaats daarvan wordt Dan opgevolgd door Ciprian Ciucu, een naaste bondgenoot van de liberale premier Bolojan, die 35,4 procent van de stemmen kreeg. Anca Alexandrescu, gesteund door de radicaal-rechtse oppositiepartij Alliantie voor de Eenheid van Roemenen (AUR), eindigde als tweede met 22,35 procent.