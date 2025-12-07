Acht Henri Matisse-gravures gestolen uit bibliotheek in São Paulo

SÃO PAULO (ANP/AFP) - Acht gravures van de Franse schilder Henri Matisse zijn gestolen uit een bibliotheek in de Braziliaanse stad São Paulo. Dat heeft de lokale overheid bekendgemaakt. De dieven maakten ook vijf werken buit van de Braziliaanse schilder Candido Portinari.

Volgens lokale media waren twee gewapende mannen de bibliotheek Mario de Andrade binnengedrongen. Zij grepen de kunstwerken en gingen ervandoor. De gravures waren tentoongesteld in een expositie die de bibliotheek met het Museum voor Moderne Kunst van São Paulo (MAM) had georganiseerd.

Het is nog niet bekendgemaakt welke werken van Matisse (1869-1954) en Portinari (1903-1962) precies zijn gestolen.