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Lichaam te water geraakte man Amsterdam gevonden

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 00:57
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AMSTERDAM (ANP) - Een 47-jarige man uit Amsterdam is woensdag overleden nadat hij van een plezierjacht viel op het IJ. Na een grote zoekactie met duikers is het lichaam van de man gevonden, bevestigt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland na berichtgeving door Het Parool. De krant meldt dat de politie uitgaat van een noodlottig ongeval.
De man viel op het Buiten-IJ tussen de Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen over boord vanaf een plezierjacht. Hoe hij precies te water raakte is niet bekend.
Sinds woensdagmiddag werd er door meerdere hulpdiensten naar het slachtoffer gezocht. Onder meer boten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de brandweer zochten mee. Ook waren er veel politieagenten, brandweerlieden en ambulances aanwezig.
Na een uur werd de inzet van reddingsdiensten minder, omdat de kans dat het slachtoffer daarna in leven zou zijn, zeer klein was. Vervolgens werd er met onder meer duikers en sonarboten door de politie verder gezocht, waarna het lichaam van de man werd aangetroffen.
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